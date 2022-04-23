وكالة: محاولة اغتيال قائد لواء "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري الإيراني ومقتل مرافقه الشخصي

نجا العميد قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري، العميد حسين الماسي، من محاولة اغتيال بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرق إيران، فيما قتل مرافقه.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" نقلا عن شهود عيان أنه "إثر إطلاق النار فجر اليوم السبت، المصادف ليلة القدر، من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، نحو سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان، استشهد حارسه الخاص محمود آبسالان".

في حين نفى مصدر مطلع للوكالة في مقر "قدس" التابع لحرس الثورة الإسلامية إصابة العميد حسين الماسي.

هذا وأعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، عن اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.

وأوضح قائلا: "إن نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان حيث تعرضت لإطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل عناصر شريرة".

وتابع: "في هذا الحادث، استشهد محمود آبسالان، نجل العميد آبسالان (نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش".

وأردف: "إن الضالعين في عملية إطلاق النار هذه قد تم اعتقالهم، وإن التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر"، حيث يذكر أن قوات الحرس الثوري اعتقلت الضالعين في هذا الحادث، وهم 4 عناصر كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار على نقطة التفتيش.

المصدر: "إرنا"