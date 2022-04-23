 
مباشر

شخص يحاول إضرام النار في نفسه أمام المحكمة العليا بواشنطن

أخبار العالم

شخص يحاول إضرام النار في نفسه أمام المحكمة العليا بواشنطن
AP Patrick Semansky, File
مبنى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svbf

أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصا حاول إضرام النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأمريكية القريب من مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا باتريسيا ماكيب إن الحادث وقع عند الساعة 18:30 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أمام مبنى المحكمة.

وتعاملت شرطة المحكمة العليا وشرطة الكابيتول وشرطة مقاطعة كولومبيا الفدرالية مع الحادث، حيث تم نقل الشخص المذكور للمستشفى.

إقرأ المزيد
إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بلاغ بـ
إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بلاغ بـ"تهديد" من الجو

ولم يصب أحد بأذى باستثناء الشخص المتسبب بالحادث.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي حاول إضرام النار في نفسه.

وأكدت ماكيب أن المنطقة لا تزال مغلقة للتحقيق في الحادث.

المصدر: قناة ABC الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا