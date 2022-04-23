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زيلينسكي: أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها

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زيلينسكي: أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها
AP Ukrainian Presidential Press Office via AP
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها من الدول الغربية، دون أن يكشف أنواع هذه الأسلحة أو البلدان التي قدمتها.

وقال زيلينسكي في كلمة له، مساء الجمعة: "أشكر جميع شركائنا الذي أصغوا إلينا في نهاية المطاف، ويزودوننا بما طلبناه تحديدا".

وكانت كييف قد توجهت أكثر من مرة إلى الدول الغربية بطلب تزويد قواتها بالأسلحة الثقيلة.

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وأعلنت كندا وبريطانيا وفرنسا عن تقديم أنظمة مدفعية ثقيلة ومعدات حربية أخرى لأوكرانيا.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز الذي زار أوكرانيا مؤخرا عن إرسال بلاده الذخيرة والعتاد للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل مدافع ثقيلة وطائرات مسيرة.

بدورها، حذرت روسيا الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية على أراضي أوكرانيا ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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