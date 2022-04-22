قديروف يعلن التحاق فرقة متطوعين إضافية من الشيشان للقتال في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن فرقة جديدة من المتطوعين من أبناء الجمهورية توجهت إلى أوكرانيا للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية هناك.

وكتب على "تيليغرام": "لقد أرسلنا فرقة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف: "سيصل المئات من الوطنيين الحقيقيين من جميع أنحاء البلاد قريبا إلى منطقة الانتشار ويقاتلون أتباع بانديرا والنازيين الأوكرانيين الأشرار".

وأشار إلى أن "كل متطوع أنهى دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس".

وأوضح أن "المدربين المحترفين علموهم أسس وفنون القتال".



المصدر: "نوفوستي"