الجيش التركي يقتحم مدينة سورية لوقف الاقتتال بين فصائل موالية له (فيديو)

اقتحمت دبابات الجيش التركي شوارع مدينة رأس العين السورية الواقعة تحت سيطرة أنقرة مساء الجمعة لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي الفصائل التركمانية التابعة لتركيا هناك.

وأفادت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن رتلا من الدبابات والمدرعات التابعة للجيش التركي اقتحم شوارع مدينة رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة شرقي سوريا مساء اليوم.

وقالت إن القوات التركية تحاول فض الاشتباكات العنيفة بين مسلحي الفصائل التركمانية في المدينة والتي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين.

وتزامنت الاشتباكات المتواصلة مع وصول والي أورفا التركية إلى المدينة لحضور إفطار جماعي، وسط مناشدات من قبل الأهالي لإيقاف الاقتتال الحاصل بين الأحياء السكنية، بحسب المصادر.

وتابعت المصادر أن هناك انتشارا كبيرا للقوات التركية من جنود وعناصر بالاستخبارات ضمن مدينة رأس العين ترافقهم دبابات وذلك بهدف إيقاف الاشتباكات الدامية.

الجيش التركي صار عنده مهمتين داخل #سوريا حماية الأمن القومي التركي وفض النزاعات الداخلية بين الفصائل!

هدوء حذر يسود مدينة #رأس_العين شمال #الحسكة إثر اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تتبعان للجيش_الوطني خلفت 3 قتلى وعدد من الجرحى تزامناً مع دخول رتل للجيش التركي لفض النزاع بين الطرفين pic.twitter.com/Ct3HCFsg8Q — أبو محمد السوري (@abmualsu) April 22, 2022

واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من فصائل مايسمى "الجيش الوطني" وسط الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 11 آخرين من ضمنهم مدنيين جرى نقلهم إلى المشافي التركية لخطورة إصاباتهم.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات نشبت بعد ظهر يوم الجمعة في شوارع مدينة رأس العين بين فصيلي "الفرقة 20" و"الحمزات" من جهة وبين فرقة "السلطان مراد" المتمثلة بـ"هيئة ثائرون" من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات المسلحة بين الطرفين على خلفية اعتقال اثنين من أبناء عشيرة القرعان من قبل الشرطة العسكرية في المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر والاحتقان.

وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل "التركمانية" في شمال شرقي سوريا، انفلاتا أمنيا، حيث تندلع اشتباكات بين فصائل المسلحة بين الحين والآخر.

أصوات الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" المتقاتلة فيما بينها داخل الأحياء السكنية لمدينة رأس العين/سري كانيه بريف الحسكة ضمن ما يسمى "المنطقة الآمنة" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المرتزقة التابعة لها pic.twitter.com/OmEw16on29 — Nedal (@Nedal_8_1984) April 22, 2022

المصدر: "سبوتنيك"