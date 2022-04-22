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إعلامي أمريكي يدعو لفحص حسابات زيلينسكي المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

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إعلامي أمريكي يدعو لفحص حسابات زيلينسكي المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
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دعا الإعلامي الأمريكي مقدم برامج "فوكس نيوز" تاكر كارلسون لفحص الحسابات المصرفية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل تقديم مساعدات مالية وعسكرية إضافية لأوكرانيا.

وقال كارلسون، إن "البيت الأبيض أرسل خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار لأوكرانيا، والآن أعلن وزير الخزانة عن نصف مليار إضافية لدفع رواتب الموظفين الأوكرانيين".

وتساءل: "ألا يجب أن نفحص حسابات زيلينسكي أولا؟".

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واعتبر الإعلامي أن مثل هذه الخطوات من قبل الإدارة الأمريكية تتسبب بنمو التضخم في الولايات المتحدة.

وقال إن "رد جو بايدن يتمثل في طباعة أكبر كمية ممكنة من الأموال وإرسالها إلى أوكرانيا".

يذكر أن تاكر كارلسون معروف بمواقفه المؤيدة للتيار المحافظ في الحزب الجمهوري المتمسك بسياسة "أمريكا أولا" التي دافع عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن الجمهوريين في الكونغرس يدعون إلى اتخاذ "خطوات نشطة" لمواجهة روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا، وأيدوا إجراءات بايدن على هذا الصعيد، واقترحوا إجراءات أكثر شدة من جانبهم.

المصدر: تاس

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