طهران: تفجير مسجد أفغانستان يهدف لإشعال حرب طائفية

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده التفجير الذي وقع في مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، واعتبر أنه يهدف لإشعال حرب أهلية.

وأشار خطيب زادة في تصريح إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، معتبرا تصاعد حدة العنف والإرهاب في ذلك البلد بأنه يبعث على القلق البالغ.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خطيب زادة أن استهداف المسجد "يأتي استكمالا للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مسجد للشيعة في مزار شريف"، وقال إنه "يظهر بوضوح الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب الذين يحاولون إشعال حرب أهلية في أفغانستان".

وشهد عدد من المدن الأفغانية مؤخرا سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية من ضمنها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابل وراح ضحيته العشرات من الأطفال التلامذة والتفجير الذي طال أحد المساجد في مزار شريف.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية