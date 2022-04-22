وكالة تكشف عن سؤال وجهه أحد الرؤساء لترامب: "هل هذا يعني أنك لن تحمينا إن لم ندفع"

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه حين كان في منصبه هدد بعدم الدفاع عن حلفاء ‌‏"الناتو" إن تعرضوا للهجوم من روسيا، ما لم يساعدوا في تمويل الحلف بشكل أكبر.

وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمة ألقاها الخميس في مؤتمر قيادة مؤسسة "هيريتيج" اليمينة بفندق "ريتز كارلتون" في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وأشار إلى أن أحد رؤساء الدول سأله في اجتماع مغلق: "هل هذا يعني أنك لن تحمينا إن لم ندفع، لن تحمينا من روسيا"، ليرد ترامب عليه: "نعم هذا ما قصدته".

وتابع: "إذا قلت لا.. لا أقصد ذلك فلماذا يدفعون؟ لذلك كان على شخص ما أن يقولها، لقد دهشت أن هذا لم تتداوله الأخبار الكاذبة".

وعلى الرغم من أن المادة الخامسة لحلف "الناتو" تتطلب من أعضائها الدفاع عن أي جزء من الحلف يتعرض للهجوم، إلا أن ترامب برر تهديده في كلمته بأن "الجميع كانوا منحرفين، لم يدفعوا"، بحسب قوله.

وبحسب ترامب في كلمته، فقد نجحت تهديداته لأن "الأموال بدأت تتدفق".

وأضاف: "نحن ندافع عن أوروبا، وفي نفس الوقت يخدعوننا في التجارة وينهبونا بشدة".

وفي عام 2006، وافق أعضاء "الناتو" على إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع لضمان الاستعداد العسكري للحلف.

ودأب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على اقتحام حلف شمال الأطلسي وغيره من التحالفات الأمريكية الراسخة، بحجة أن أمريكا أنفقت الكثير من الأموال في الدفاع عن الدول التي قال إنها أشبه بمنافسين شرسين أكثر منها شريكة.

المصدر: أ ف ب