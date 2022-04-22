الجيش الروسي يستولي على آلاف الأطنان من الذخائر السوفيتية والغربية في أوكرانيا - فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استيلاء الجيش الروسي على ترسانة ضخمة تزن آلاف الأطنان من الذخائر والأسلحة السوفيتية والغربية تركتها القوات الأوكرانية قبل انسحابها من مناطق خاركوف.

وجاء في بيان صحفي للوزارة: "سيطرت قوات الهندسة الروسية بعملية خاصة على مخازن ضخمة للقوات الأوكرانية ممتدة على مئات الهكتارات وتضم آلاف الأطنان من الذخيرة في خاركوف".

وأضاف البيان: "تركت القوات الأوكرانية ترسانة كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي المحمولة، وكذلك وذخائرة عنقودية، أطلق العسكريون الأوكرانيون منها النار على المناطق السكنية في البلدات والمدن، مما عرض حياة المدنيين للخطر باستمرار".

وأوضح البيان أن "المخازن تقع على مساحة كبيرة وفي حظائر الطائرات وتزن آلاف الأطنان".

وشدد على أنه "بالإضافة إلى الذخيرة سوفيتية الصنع، عثرت القوات الروسية على ألغام وقذائف غربية الصنع".

المصدر: "تاس" + وزارة الدفاع الروسية