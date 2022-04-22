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لجنة الأمن الوطني الباكستانية: "ادعاءات خان باطلة"

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لجنة الأمن الوطني الباكستانية:
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رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان
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أكدت لجنة الأمن الوطني الباكستانية أن "مزاعم رئيس الوزراء السابق عمران خان بأن مخططا أجنبيا أطاح به من السلطة، ادعاءات باطلة".

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والبيان الصادر عن اللجنة التي تضم قادة البلاد السياسيين والعسكريين، يهدف إلى وضع حد رسمي لمزاعم خان، التي كررها مرارا وتشير إلى أن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة به من السلطة بمساعدة خصومه السياسيين.

وأجبر خان على التنحي من منصبه عبر اقتراع على حجب الثقة أجري قبل نحو أسبوعين.

وطالب خان الخميس خلال تجمع حاشد في مدينة لاهور شرقي البلاد، بإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت اللجنة في بيان، إن التحقيق أظهر أن الأجهزة الأمنية في البلاد "لم تجد أي دليل على أي مؤامرة".

وأطيح بخان من السلطة في العاشر من أبريل الجاري، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف، والذي ترأس اجتماع اللجنة، حيث نوقش الأمر الجمعة.

المصدر: أ ف ب

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