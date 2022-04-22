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السويد.. اتهام رجل بالتجسس على مواقع عسكرية

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السويد.. اتهام رجل بالتجسس على مواقع عسكرية
AP Daniel Tejedor
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اتهم في السويد رجل بالتجسس على 13 موقعا عسكريا وجمع معلومات "قد تجعل من الممكن تحديد مواقع بنية تحتية عسكرية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدفاع الوطني"، وفقا للادعاء.

وقالت السلطات السويدية إن الرجل البالغ من العمر 51 عاما، والذي لم تكشف عن هويته، نشر المعلومات على منتدى سري على الإنترنت.

وأوضح المدعي ماتس ليونغكفيست في بيان أن "هذه المنشآت الدفاعية مهمة لقدرة السويد على الدفاع عن البلاد في حالة الحرب. وهذه المعلومات مهمة بالنسبة لقوى أجنبية ولا يمكن الحصول عليها على سبيل المثال من خلال أقمار اصطناعية عسكرية".

وفي بيان منفصل، قال جهاز الأمن الداخلي في السويد "سابو" الجمعة إنه يحقق في القضية، فيما لم تعلن تفاصيل أخرى.

المصدر: أ ب

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