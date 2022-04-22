باشينيان يشيد بمساهمة قوات حفظ السلام الروسية في ضمان الأمن في قره باغ

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه لا يمكن إنكار مساهمة قوة حفظ السلام الروسية في الأمن في قره باغ، وشدد على ضرورة رفع فعالية نشاطها في بعض الحالات.

وأضاف باشينيان خلال جلسة الحكومة: "يعتبر ضمان أمن قره باغ أمرا بالغ الأهمية، وأحد مكوناته الرئيسية هو التشغيل المستمر لممر لاتشين. وفي هذا الصدد، لا يمكن إنكار مساهمة قوات حفظ السلام الروسية. لكن من ناحية أخرى، في بعض الحالات هناك ضرورة لزيادة فعالية أنشطة حفظ السلام".

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وقال باشينيان إن أرمينيا وأذربيجان، من خلال وساطة المجتمع الدولي، بعد الأعمال القتالية في خريف عام 2020 وحتى الوقت الحاضر، لا تناقشان أي مشاريع أو وثائق أولية بشأن تسوية نزاع قره باغ.

وتابع باشينيان: "أعلن بكل مسؤولية أنه خلال هذه الفترة لم تكن هناك مسودة واحدة أو حتى مسودة لتسوية النزاع في قره باغ مطروحة على طاولة المفاوضات. أعني بعد 9 نوفمبر 2020".

المصدر: تاس