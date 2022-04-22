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الاتحاد الأوروبي يطلب إقامة ممرات إنسانية من ماريوبول في عيد الفصح

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الاتحاد الأوروبي يطلب إقامة ممرات إنسانية من ماريوبول في عيد الفصح
AP
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا إلى فتح ممرات إنسانية بحلول عيد الفصح من ماريوبول ومدن أخرى.

وقال ميشيل إنه حث بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية خلال عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكتب عبر "تويتر": "نحث بشدة على وصول المساعدات الإنسانية الفورية والممر الآمن من ماريوبول وغيرها من المدن المحاصرة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. وأكرر موقف الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا وسيادتها وإدانة العدوان الروسي وفرض عقوبات عليه".

المصدر: "أ ف ب"

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