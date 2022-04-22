بيسكوف يدحض مزاعم واشنطن بأن القوات الأوكرانية تواصل السيطرة على ماريوبول

دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم الخارجية الأمريكية بأن القوات الأوكرانية تواصل السيطرة على مدينة ماريوبول.

ودعا بيسكوف إلى الاسترشاد بمعطيات وزارة الدفاع الروسية. وأضاف معلقا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه التصريحات. نقترح أن يسترشد الجميع بالمعلومات التي وفرتها أمس وزارة الدفاع الروسية والتي سردها وزير الدفاع سيرغي شويغو في الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين".

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في وقت سابق وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، التقرير الذي قدمه شويغو إلى الرئيس الروسي بشأن السيطرة على ماريوبول، بـ"المضلل".

المصدر: تاس