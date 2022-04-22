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الجيش الروسي يحدد أهداف المرحلة الثانية من عمليته في أوكرانيا

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الجيش الروسي يحدد أهداف المرحلة الثانية من عمليته في أوكرانيا
AP Alexei Alexandrov
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أعلن قيادي بارز في الجيش الروسي عن أهداف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكد نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي، روستام مينيكايف، ، خلال اجتماع سنوي لاتحاد الشركات المعنية بصناعة الدفاع في مقاطعة سفيردلوفسك اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من العملية انطلقت قبل يومين، مضيفا: "يكمن أحد أهداف الجيش الروسي في إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، ما سيتيح إنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية".

وأشار مينيكايف إلى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح روسيا ممرا إضافيا إلى منطقة بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا)، أي جمهورية معلنة ذاتيا ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي كجزء من مولدوفا.

ولفت القيادي العسكري إلى "رصد حالات اضطهاد السكان الناطقين باللغة الروسية" في بريدنيستروفيه.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن سعيها إلى إحكام سيطرتها على جنوب أوكرانيا بالكامل وليس منطقة دونباس فقط، خلال عمليتها العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

يتبع..

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