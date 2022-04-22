"الأناضول" تؤكد تحييد تركيا قياديتين كرديتين في عين العرب السورية

أكدت وكالة "الأناضول" التركية أن قياديتين كرديتين حيدتا خلال عملية خاصة نفذتها الاستخبارات التركية في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصادر أمنية قولها إن العملية التي نفذها جهاز الاستخبارات التركية MİT أسفرت عن تحييد القياديتين في "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكرستاني)، رانيا حنان ورودين عبد القادر.

ووصفت "الأناضول" هاتين القياديتين في "وحدات حماية المرأة" (الفرع النسائي لـ"وحدات حماية الشعب") بأنهما كانتا "إرهابيتين"، محملة إياهما المسؤولية عن قتل عناصر أمن أتراك وتدبير عمليات ضد القوات التركية عند الحدود.

وكانت "وحدات حماية المرأة" قد أعلنت أمس عن مقتل هاتين القياديتين والقيادية الثالثة المدعوة جيهان علي جراء غارة نفذتها طائرة تركية مسيرة في عين العرب.

المصدر: "الأناضول" + وسائل إعلام كردية