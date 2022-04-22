سلطات أوكرانيا تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية في مقاطعة زابوروجيه

أعلنت السلطات الأوكرانية أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه جنوب البلاد.

وأكدت إدارة مقاطعة زابوروجيه على صفحتها في "فيسبوك" أن الطائرة من طراز "أن-26" تحطمت صباح اليوم الجمعة في منطقة فيلنيانسك خلال تنفيذها رحلة فنية.

وأقرت الإدارة بوقوع إصابات جراء الحادث، وأشارت إلى أن العمل جار على كشف ملابسات الحادث، متعهدة بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضي أوكرانيا.

المصدر: RT