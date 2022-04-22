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صحفية توثق لحظة اعتداء القوات الإسرائيلية على الصحفيين في المسجد الأقصى (فيديو)

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صحفية توثق لحظة اعتداء القوات الإسرائيلية على الصحفيين في المسجد الأقصى (فيديو)
Globallookpress
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وثقت صحفية، لحظة اعتداء القوات الإسرائيلية على الصحفيين في المسجد الأقصى اليوم، بحسب مراسلتنا.

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مراسلتنا: إصابات بينهم مصور RT بمواجهات في المسجد الأقصى (فيديو)

وفي الفيديو الذي صورته الصحفية التي تعمل لحسابها الخاص، تظهر القوات الإسرائيلية وهي تهاجم الصحفيين المتواجدين في المسجد الأقصى، رغم محاولتهم توضيح هويتهم وأنهم صحفيون.

وصباحا، أفادت مراسلتنا، بإصابة مصور RT برصاص مطاطي خلال تغطيته المواجهات في باحات المسجد الأقصى وتم نقله للمستشفى، مشيرة إلى تعرض مصورين آخرين لإصابات أيضا.

كما أصيب أحد المسعفين أثناء قمع القوات الإسرائيلية للشبان الفلسطينيين في المسجد الأقصى، حسبما ذكرت المراسلة، مشيرة إلى أن القوات الاسرائيلية أغلقت باب السلسلة حيث استدعت قوات كبيرة إلى هناك.

المصدر: RT

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