الولايات المتحدة.. اعتقال رجل عض كلبا بوليسيا في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال مشتبه به بعد أن قام بعض كلب بوليسي وطعنه في شمال كاليفورنيا، خلال محاولة توقيفه.

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وتم حجز كورت داسيلفا، 44 عاما، في سجن مقاطعة سولانو بتهم جنائية متعددة بعد أن عولج في المستشفى، وفقا لإدارة شرطة فيرفيلد.

وأضافت: "قرابة الساعة 2 بعد الظهر، تلقت السلطات بلاغا عن اقتحام رجل لمنزل في مدينة نورث باي"، لافتة إلى أن "رجال الشرطة حاولوا دون جدوى دفعه للخروج".

وأوضحت أن عناصر الشرطة دخلوا في نهاية المطاف للقبض على داسيلفا برفقة كلب بوليسي اسمه كورت، مضيفة إن "المشتبه به عض الكلب البوليسي في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين".

وتابعت قائلة: "يبدو أن المشتبه به كان تحت تأثير المخدرات، وتمكن رجال الشرطة من توقيفه بأمان".

المصدر: LA times