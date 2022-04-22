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صادرات ألمانيا من الأسلحة تبلغ 1.51 مليار يورو في عام 2021

مال وأعمال

صادرات ألمانيا من الأسلحة تبلغ 1.51 مليار يورو في عام 2021
Legion-Media
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قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، إن حجم الصادرات من الأسلحة والمعدات العسكرية، بلغ 1.51 مليار يورو في عام 2021.

وذكرت الوزارة، في ردها على طلب من سيفيم داجديلين نائب البوندستاغ من حزب اليسار، أن هذا المؤشر هو الأكبر في هذا المجال منذ عام 2017.

ووفقا لها، تم إرسال أكثر من 60٪ من هذه الأسلحة إلى دول خارج الناتو والاتحاد الأوروبي.

وبهذا الشكل، زاد حجم شحنات الأسلحة العسكرية من ألمانيا في عام 2021 للعام الثالث على التوالي.

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في عام 2020، بلغ حجم صادرات الأسلحة العسكرية الألمانية 1.38 مليار يورو. في العام الماضي تم تصدير هذه الأسلحة الألمانية إلى مصر وإسرائيل وقطر وتركيا وبريطانيا والنرويج، وكذلك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إيطاليا وهولندا ولاتفيا والنمسا.

المصدر: تاس

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