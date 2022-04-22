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بعدما خذله لسانه.. بايدن "يسمح" بتحريف اسمه: "يمكن أن تسموني بيدن.. جو بيدن"

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بعدما خذله لسانه.. بايدن
Globallookpress
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"ضحى" الرئيس الأمريكي بالنطق الصحيح لاسمه بعدما تعرض لموقف محرج خلال إلقاء كلمة في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة أمس الخميس.

وتحدث بايدن عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين حيث واجه بايدن صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.

وبعد الاعتذار وبغية تجاوز الموقف المحرج أجاز بايدن مازحا بتحريف اسمه أيضا وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".

المصدر: RT

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