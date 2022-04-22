بعدما خذله لسانه.. بايدن "يسمح" بتحريف اسمه: "يمكن أن تسموني بيدن.. جو بيدن"
"ضحى" الرئيس الأمريكي بالنطق الصحيح لاسمه بعدما تعرض لموقف محرج خلال إلقاء كلمة في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة أمس الخميس.
وتحدث بايدن عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين حيث واجه بايدن صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.
وبعد الاعتذار وبغية تجاوز الموقف المحرج أجاز بايدن مازحا بتحريف اسمه أيضا وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".
President Biden mispronounces the name of Rep. Earl Blumenauer (D-OR) while delivering remarks on infrastructure:— The Recount (@therecount) April 21, 2022
“You can call me Bidden, Joe Bidden.” pic.twitter.com/0mOU6HwbUJ
المصدر: RT