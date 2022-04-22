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مصرع شخصين على الأقل بتحطم طائرة خفيفة في ولاية جورجيا الأمريكية

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مصرع شخصين على الأقل بتحطم طائرة خفيفة في ولاية جورجيا الأمريكية
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أعلن مسؤولون أمريكيون عن مقتل شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة في مصنع "جنرال ميلز" للأغذية في مدينة كوفينغتون بمقاطعة نيوتن، بولاية جورجيا.

وقال الكابتن كين مالكوم من قسم شرطة كوفينغتون إنه عند حوالي الساعة 6:45 مساء في التوقيت المحلي، واجهت طائرة خفيفة من نوع "سيسنا" ذات المحركين، مشكلة في المحرك، مشيرا إلى أن الطائرة انحرفت وسقطت مباشرة في منطقة معزولة من المصنع حيث يتم تخزين مقطورات الجرارات الزراعية. 

وأفاد بأن الشرطة لا تزال غير متأكدة من عدد الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، "لكن من المؤكد عدم نجاة أي أحد".

وقال شهود عيان للشرطة إن الطائرة كانت تواجه مشكلة في الارتفاع عن الأرض وكانت تصدر أصواتا غير عادية من المحرك، وبعد سقوطها وقعت سلسلة انفجارات صغيرة واشتعلت النيران في حوالي ست مقطورات كانت متوقفة.

المصدر: "فوكس نيوز"

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