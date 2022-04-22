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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ58

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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ58
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بعد الإعلان عن تحرير ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، باستهداف المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد، لا سيما في دونباس وخاركوف.

ميدانيا

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