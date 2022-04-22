العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ58

بعد الإعلان عن تحرير ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، باستهداف المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد، لا سيما في دونباس وخاركوف.

ميدانيا

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