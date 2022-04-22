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مساعدات روسية لقرغيزستان: 135 طنا من الدقيق و 60 طنا من الزيت النباتي

مال وأعمال

مساعدات روسية لقرغيزستان: 135 طنا من الدقيق و 60 طنا من الزيت النباتي
Sputnik
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قال مصدر بالسفارة الروسية في قرغيزستان، إن روسيا قدمت لهذه الدولة مساعدات على شكل 135 طنا من دقيق القمح وأكثر من 60 طنا من الزيت النباتي.

وأضاف المصدر: "جرت في بشكيك يوم 22 أبريل، مراسم تسليم مساعدات غذائية روسية على شكل 135 طنا من دقيق القمح وأكثر من 60 طنا من زيت عباد الشمس".

ووفقا للمصدر، ستقوم السلطات المحلية بتوزيع هذه المساعدات الروسية على العائلات المحتاجة لذلك.

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وتم إجراء مماثل يوم الأربعاء في وسط إقليم أوش الجنوبي، حيث تم نقل 675 طنا من الدقيق و 60 طنا من الزيت النباتي من روسيا إلى قرغيزستان.

وأشارت السفارة الروسية إلى أنه "يتم تنفيذ هذا المشروع كجزء من مساهمة طوعية مخصصة من روسيا بمبلغ 9 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة للفترة 2020-2021".

 

المصدر: تاس

 

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