رئيس تشيلي الجديد يتعرض لهجوم بحجر خلال أول جولة له في البلاد

اعتقلت الشرطة التشيلية رجلا ألقى حجرا على الرئيس غابرييل بوريتش خلال جولة لمدينة لاسيرينا في مقاطعة كوكيمبو بوسط البلاد، حسبما ذكرت إذاعة BioBioChile اليوم الجمعة.

وأشارت الإذاعة إلى أن حجرا بحجم اليوسفي أصاب مدير الديوان الرئاسي، ماتياس ميسا لوبينديا، الذي كان يقف بجانب الرئيس. وعقب الحادث، تم إجلاء بوريتش من الميدان حيث كان يلتقي سكان لاسيرينا.

ولم يصب مدير الديوان الرئاسي بأذى جراء الحادث، فيما اقتيد المهاجم البالغ من العمر 31 عاما إلى مركز شرطة.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بوريتش إلى مناطق تشيلي منذ أن تولى منصبه في 11 مارس الماضي.

بعد الحادث، كتب الرئيس اليساري عبر "تويتر" أنه ممتن لسكان وسلطات كوكيمبو ولاسيرينا على حسن الاستقبال، وأضاف: "نبني تشيلي من خلال الاستماع والنظر في العيون، حتى لو كان ذلك يزعج البعض (القليل جدا) من الناس".

المصدر: "تاس"