عناصر سابقة بالشرطة الأوكرانية تنتقل للخدمة في داخلية لوغانسك

قالت يوليا رومانتشوك رئيسة قسم الكوادر بوزارة داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصر سابقة بالشرطة الأوكرانية تنتقل للخدمة في سلك شرطة لوغانسك الشعبية.

وأضافت رومانتشوك، في حديث لمراسل "نوفوستي": "وفقا لتقديراتنا أعلن 33 بالمئة من العاملين بالشرطة الأوكرانية في المنطقة عن رغبتهم بمواصلة الخدمة في صفوف شرطة لوغانسك الشعبية. تم حتى الآن تعيين 29 شخصا منهم، ولا يزال 10 آخرون ينتظرون صدور قرار التعيين".

إقرأ المزيد

ووفقا لها، جرت العملية بشكل طوعي دون أي ضغط أو إقناع.

وقالت: "هناك رغبة لدى الجميع بمواصلة العمل".

المصدر: نوفوستي