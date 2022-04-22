جونسون: عشرات الجنود الأوكرانيين يتلقون تدريبا في بريطانيا

كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن "عشرات" العسكريين الأوكرانيين يتدربون في بريطانيا على استخدام عربات مدرعة وعدت لندن بتقديمها إلى كييف.

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ونقلت صحيفة "الغارديان" عن جونسون قوله خلال زيارة يقوم بها إلى الهند: "أستطيع أن أقول إننا في الوقت الحالي نقوم بتدريب أوكرانيين في بولندا على استخدام أنظمة دفاع جوي، وفي أراضي المملكة المتحدة - على استخدام مركبات مدرعة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، بعد إكمال التدريب الذي قد يستغرق "أسابيع قليلة"، سيعود الجنود الأوكرانيين إلى بلادهم مع 120 عربة مدرعة، بما في ذلك 80 ناقلة جنود مدرعة قتالية من نوع Mastiff وHusky وWolfhound.

بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه الدفعة مركبات استطلاع مصفحة "سبارتن"، ومركبات "سامرية" للإسعاف، ومركبات إصلاح "سامسون" ومركبات "سلطان" للتحكم والقيادة.

وقالت لندن بعد اجتماع جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف في وقت سابق هذا الشهر، إن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

المصدر: "الغارديان"