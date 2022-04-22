زعيمة للمعارضة التركية عن أردوغان: "يصيب كل ما يلمسه بالخراب"

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، انتقدت بشدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفته بأنه يتعامل بمنطق "رئيس القبيلة"، ويعتبر نفسه أعلى من القانون والشعب.

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ونقلت الصحيفة عن أكشنار قولها خلال اجتماع أسبوعي لكتلة حزبها، إن العدالة إن غابت عن بلد فالفوضى ستحل فيه.

وتساءلت أكشنار قائلة: "هل تعتقد أن هناك عدالة في بلدنا اليوم؟ هل تعتقد أن هناك قانونا في بلدنا اليوم؟ هل تعتقد أن أحدا في بلدنا يحمي هذا الحق؟ اليوم نجيب جميعنا على هذه الأسئلة بأسف وخجل، بأنه فعلا لا يوجد عدالة ولا قانون".

وتابعت رئيسة حزب الخير التركي المعارض: "للأسف لا توجد حكومة في تركيا، فقط يوجد نظام الرجل الواحد الذي يعتقد أنه أعلى من القانون والشعب".

وواصلت أكشنار انتقاداتها اللاذعة لأردوغان ووصفته بأنه "رجل قبيلة"، وهو "السيد أزمة في بلدنا الذي يصيب كل ما يلمسه بالخراب".

ولفتت صحيفة "زمان" إلى أن حزب الخير، مثل الأحزاب المعارضة الأخرى ينادي بضرورة العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

المصدر: زمان