بايدن: الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التغيير والتقدم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التقدم والتغيير، ولم تعد تقود العالم في استثمارات البنية التحتية.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ولاية أوريغون: "كل التقدم وكل التغيير جاء من التكنولوجيا الأمريكية.. لم نعد نحققه بعد الآن".

واستشهد على ذلك بـ"الرقائق التي اخترعتها شركة (Intel) وتصنع الآن في تايوان".

وشدد على أن "الولايات المتحدة لم تعد تقود العالم في الاستثمار في البنية التحتية".

المصدر: "نوفوستي"