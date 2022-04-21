واشنطن: لن نشارك في أي محاولات لفك الحصار عن أوكرانيا في البحر الأسود
Legion-Media Jeremy Christensen
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي محاولات لفك الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.
ورد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس على سؤال بهذا الصدد: "هل تسألون عما إذا كانت القوات البحرية الأمريكية تعتزم المشاركة في العمليات في البحر الأسود؟".
وتابع: "الجواب لا، في ما يخص فك الحصار".
يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.
المصدر: تاس