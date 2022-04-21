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تنظيم "داعش" يتبنّى هجوم أفغانستان

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تنظيم
AP Muhammad Sajjad
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال التنظيم المتطرف في بيان إن عناصره تمكنوا من "إدخال حقيبة مفخخة" داخل المسجد وقد جرى تفجيرها بعد اكتظاظه.

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وكان مسؤول في حركة "طالبان" والشرطة المحلية أعلن في وقت سابق عن مقتل وأصابة العشرات بجروح، في التفجير الذي استهدف مسجد "سه دكان" الواقع في مدينة مزار شريف، أثناء أداء صلاة الظهر.

المصدر: أ ف ب

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