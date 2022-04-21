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زاخاروفا تعلق على دعوات سياسيين أوروبيين للتصويت لصالح ماكرون

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زاخاروفا تعلق على دعوات سياسيين أوروبيين للتصويت لصالح ماكرون
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على دعوات بعض السياسيين الغربيين الناخبين الفرنسيين لأن يصوتوا لصالح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "لدي سؤالان: هل يعني ذلك أنه يمكن لرئيس دولة معينة أن يؤيد مرشحا للرئاسة في دولة أخرى؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في الانتخابات الآن؟".

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وتابعت: "وماذا عن التوازن الجندري في الانتخابات؟ أليس هو عاملا مهما الآن؟ أو عندما يكون الرهان في البلدان الديمقراطية المتطورة هو السلطة الحقيقية، وليس الحقوق المزعومة، فلا أهمية لقضية الجنس؟".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت في وقت سابق مقالا للمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز والبرتغالي أنطونيو كوشتا دعوا فيه الفرنسيين للتصويت لصالح إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وليس لصالح منافسته مارين لوبان.

المصدر: RT

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