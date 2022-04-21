تركيا.. جدل متواصل حول "زيارات السوريين إلى بلادهم" ووزير الداخلية يعلق

يستمر الجدل في تركيا حول زيارات السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في بلادهم، وعلق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالقول إن البعض "يستغلون هذه المسألة".

وقال صويلو إن هناك من يسعى لاستغلال مسألة مغادرة السوريين خلال عيد الفطر، "لأغراض استفزازية"، وذلك بعدما كان أعلن أن بلاده تدرس تقييد زيارات العيد بالنسبة للسوريين.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات لرئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، التي ذكر خلالها أنه "لا داع لعودة اللاجئين السوريين الذين سيغادرون إلى سوريا خلال عيد الفطر إلى تركيا".

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وقال صويلو: "لدينا قيود على الذهاب إلى المناطق الآمنة (المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري) خلال الأعياد، لدينا تقييم بعدم السماح لهم".

وحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد أعرب الوزير التركي عن غضبه من التركيز مؤخرا على قضية ترحيل اللاجئين السوريين، قائلا: "حتى الآن عاد نحو 500 ألف لاجئ إلى سوريا بشكل طوعي، واليوم يسعى البعض لاستغلال هذه المسألة لأغراض استفزازية".

وأشار صويلو إلى أن وزارته تجري دراسة بشأن اللاجئين الذين سيتوجهون إلى بلادهم.

وحول ما أثير عن منح الجنسية التركية لسوريين، قال صويلو: إن عدد الذين حصلوا على الجنسية من القادمين إلى تركيا بصفة مؤقتة، بلغ 192 ألف شخص، وذلك في نهاية عام 2021.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية