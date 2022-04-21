الاتحاد الأوروبي.. اعتقال 19 شخصا بتحقيق دولي حول شبكة للاتجار بالكوكايين

ألقت شرطة بلجيكا وألمانيا وهولندا القبض على 19 شخصا بعد تحقيق دولي في شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين، حسبما أعلنت وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي الخميس.

وكانت عملية الخميس تراكما لتحقيق أجرته الشرطة البلجيكية والهولندية والألمانية فضلا عن سلطات مكافحة المخدرات في باراغواي، علما أن اليوروبول نسقت العملية المشتركة.

وكانت السلطات تحقق في شبكة التهريب منذ فبراير 2021 عندما عثر على 34 طنا من الكوكايين في ثلاث شحنات في مينائي هامبورغ في ألمانيا وأنتويرب في بلجيكا.

وإجمالا، فتشت الشرطة الأوروبية أكثر من 35 موقعا وصادرت معدات إلكترونية ووثائق ومركبات وساعات فاخرة وعقارات فضلا عن حسابات بنكية ونقود بقيمة 5.5 مليون يورو.

وتمت الاعتقالات على النحو التالي: 11 في ألمانيا و5 في بلجيكا و3 في هولندا.

وجاءت العملية بعد سلسلة أخرى من عمليات التفتيش والمصادرة المرتبطة بخلية التهريب في فبراير، شباط عندما ألقت الشرطة على حوالي 30 شخصا في البرازيل وباراغواي وإسبانيا.

ووفقا لليوروبول فإن الخلية نظمت إمدادها من الكوكايين من بوليفيا، كما أن لها أيضا خطوط إمداد في باراغواي.

استخدمت الشبكة الإجرامية شبكة من الشركات الشرعية لتساعدها في نقل المخدرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لليوروبول، وخبأت الكوكايين في شحنات موز وقهوة وضمادات.

المصدر: أ ب