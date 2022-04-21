تدخل غير اعتيادي.. زعماء أوروبيون يدعون الفرنسيين لانتخاب ماكرون

دعا قادة ألمانيا والبرتغال وإسبانيا الناخبين الفرنسيين على دعم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وفي تدخل غير اعتيادي في شؤون السياسة الداخلية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي، قال الزعماء الثلاثة إن الجولة الحاسمة من الانتخابات يوم الأحد "ليست بالنسبة إلينا انتخابات كغيرها".

جاء ذلك في مقالة مشتركة للمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسي الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، والأسباني، بدرو سانشيز، نشرتها صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية.

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وقال القادة الأوروبيون إن على فرنسا أن "تختار بين مرشح ديموقراطي، ومرشّحة اليمين المتطرف التي تقف علنا في صف أولئك الذين يهاجمون حريتنا وديموقراطيتنا". حسب تعبيرهم.

وأعربوا عن أملهم بأن يحسن الفرنسيون الاختيار في الجولة التي ستجرى يوم 24 من الجاري، لكي تبقى فرنسا "منارة للديموقراطية".

المصدر: "فرانس برس"