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لابيد: سنحافظ على الوضع الراهن للمسجد الأقصى وليس لدينا نية لتغييره

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لابيد: سنحافظ على الوضع الراهن للمسجد الأقصى وليس لدينا نية لتغييره
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ستحافظ على الوضع الراهن للمسجد الأقصى وليس لديها نية لتغييره".

وأشار لابيد في تصريح خلال لقائه وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية في تل أبيب، إلى أن "إسرائيل تتعامل مع إرهاب إسلامي متطرف هدفه زرع الخوف والفوضى"، داعيا قيادات المنطقة إلى "العمل والتعبير عن المسؤولية من أجل تهدئة النفوس".

وشدد على أن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف في المستقبل وليس لديها أي نية لتغييره"، مؤكدا "أننا لن نقبل إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل".

وأضاف: "على حركة حماس والعالم أجمع أن يعرفوا أن إسرائيل ستعمل وتفعل كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها".

المصدر: RT

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