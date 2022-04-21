الهند تسمح لليابان بنقل الإمدادات الإنسانية لأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجي، إن بلاده سمحت لليابان باستلام الإمدادات الإنسانية لأوكرانيا من مستودع الأمم المتحدة في مومباي.

وذكر المتحدث، أنه تم السماح بذلك باستخدام الرحلات الجوية التجارية، ولكن يلزم تقديم طلب منفصل للحصول على تصريح تحليق لطائرات النقل العسكرية اليابانية.

وأضاف المتحدث: "لقد تلقينا طلبا من اليابان للحصول على إذن للهبوط في مومباي. بقدر ما نفهم، من أجل الحصول على الإمدادات الإنسانية، يوجد مستودع تابع للمفوضية حيث يمكن استلام الإمدادات الإنسانية من المستودع من أجل تسليمها إلى أوكرانيا والدول المجاورة. أود التأكيد أننا نقلنا موافقتنا على تسليم البضائع من الهند باستخدام الطائرات التجارية. نحتاج أيضا إلى تلقي طلب منفصل للحصول على إذن لقيادة طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لنقل شحنات إنسانية إلى أوكرانيا".

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في وقت سابق، ذكرت وكالة "كيودو" أن الهند رفضت السماح لطائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالعبور وهي تحمل شحنة مساعدات لأوكرانيا. وكان يجب أن تقوم هذه الطائرة في نهاية أبريل، بنقل شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بولندا ورومانيا، المجاورتين لأوكرانيا، عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: نوفوستي