رئيس الوزراء البريطاني يزور معبدا هنديا (فيديو)

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لدى وصوله إلى الهند معبد أكشاردام في جانديناغار، الواقعة في ولاية غوجارات غربي الهند.

#WATCH UK Prime Minister Boris Johnson visits Akshardham Temple in Gandhinagar. pic.twitter.com/Ze25mLtdbi — ANI (@ANI) April 21, 2022

UK PM Boris Johnson at Akshardham Temple in Gandhinagar, Gujarat. pic.twitter.com/dgLAqQsk6h — ANI (@ANI) April 21, 2022

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يذكر أن جونسون، وصل صباح اليوم إلى الهند، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي يوم الجمعة.

ويعتزم جونسون خلال زيارته الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية، منها استثمارات بأكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) وصفقات تصدير في قطاعات مثل هندسة البرمجيات والصحة من المتوقع أن تخلق ما يقرب من 11 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي.

ويأمل جونسون، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، إبرام صفقات اقتصادية جديدة بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة الكبيرة، واقناع الهند بتقليص علاقاتها بروسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: أ ب + ANI