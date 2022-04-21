إندونيسيا.. خروج تظاهرات احتجاجا على احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية

خرجت في إندونيسيا، اليوم الخميس، تظاهرة احتجاجا على الشائعات التي تفيد بأن الحكومة تبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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وشارك في الاحتجاحات، حوالي 800 شخص، بحسب المتحدث باسم شرطة جاكرتا إندرا زولبان، الذي قال إن الحشد تفرق سلميا مع حلول الظلام.

ووصف المتظاهرون، خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للسماح للرئيس جوكو ويدودو بالبقاء في منصبه، بأنها تهديد للديمقراطية في البلاد.

كما شجب المتظاهرون ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك قانون العمل المثير للجدل، واستهداف النشطاء المعارضين لسياسات الحكومة.

وأغلقت السلطات في العاصمة جاكارتا الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومبنى البرلمان الخاضعين لحراسة مشددة.

وكان المتظاهرون قد نظموا مسيرات إلى هناك لمطالبة المشرعين بعدم تأجيل الانتخابات أو تعديل الدستور للسماح لويدودو بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

من جهته، نفى ويدودو سعي إدارته لتأجيل الانتخابات بعد أن أيد سياسيون كبار، بمن فيهم حليف مقرب، الفكرة، وأمر مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 فبراير 2024، ستتم في موعدها.

المصدر: أ ب