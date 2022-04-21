بيلاروس تقدر الضرر الناجم عن السياج الحدودي البولندي بحوالي 18.7 مليون دولار

قال فاسيلي رودنيك، من العاملين بلجنة الرقابة الحكومية في بيلاروس، إن بناء بولندا لسياج حدودي داخل محمية "بيلوجيفسكايا بوشا" جلب الضرر المادي لبلاده.

وذكر رودنيك، أن قيمة هذا الضرر تقدر بحوالي 18.7 مليون دولار.

ويشار إلى أن بولندا بدأت، على خلفية أزمة الهجرة، في يناير الماضي ببناء سياج على الحدود مع بيلاروس.

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ويبلغ طول السور قيد الإنشاء 186 كيلومترا، والارتفاع - خمسة أمتار، التكلفة - 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). وسيتم تجهيز السياج بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة. ومن المقرر الانتهاء من البناء في نهاية يونيو 2022.

وتعتبر سلطات بيلاروس، أن بناء سياج عبر محمية "بيلوجيفسكايا بوشا" وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، سيقسم الغابة المتبقية إلى أجزاء بيلاروسية وبولندية، مما ينتهك سلامة نظامها البيئي.

المصدر: نوفوستي