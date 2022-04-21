قطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة التركية لعدم سداد فواتيرها

قال زعيم حزب المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، أن الكهرباء قطعت عن منزله بعد رفضه سداد فواتيرها منذ فبراير الماضي، احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وقال كيليتشدار أوغلو في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "أبلغتني زوجتي للتو أنهم قطعوا الكهرباء عنا.. تحركي ليس دعوة الى العصيان المدني. إنه مقاومة وهدفه التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة. ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مقطع فيديو في فبراير: "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر".

المصدر: RT