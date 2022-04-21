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وسائل إعلام: العثور على نائب رئيس مجلس إدارة شركة "نوفاتيك" السابق ميتا في إسبانيا

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وسائل إعلام: العثور على نائب رئيس مجلس إدارة شركة
ria.ru
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عثر على النائب السابق لرئيس مجلس إدارة نوفاتيك الروسية، سيرغي بروتوسينيا، ميتا مع زوجته وابنته في إسبانيا، حسبما ذكرت قناة تلفزيون "تيليسينكو" الإسبانية.

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وأشارت القناة التلفزيونية الإسبانية، إلى أن الأسرة عثر عليها في منزلها بمدينة يوريت دي مار في منطقة كاتالونيا، حيث توجهت بمناسبة عيد الفصح.

وأفادت القناة التلفزيونية بأن الرواية الأولية للشرطة تقول إن الرجل قتل ابنته وزوجته أثناء نومهما، ثم انتحر بعد ذلك.

المصدر: تاس

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