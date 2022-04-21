بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي بأنه لم يشاهد مسودة الوثيقة الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يشاهد مسودة الوثيقة الروسية، يثير التساؤلات.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "لقد سمعنا معكم تصريح الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يشاهد أي نصوص، الأمر الذي يثير أيضا أسئلة معينة، لماذا لم يقوموا بإبلاغ الرئيس زيلينسكي بالاقتراحات الروسية حول النص".

إقرأ المزيد

وشدد بيسكوف على أن "العبارات الروسية المقترحة في الصيغة الأخيرة، تم تسليمها للطرف المقابل- الوفد المفاوض الأوكراني، وسنواصل انتظار الرد".

المصدر: تاس