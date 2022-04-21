المساعد العلمي للرئيس الإيراني يزور موسكو

زار سورنا ستاري، المساعد العلمي للرئيس الإيراني حسن روحاني، العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن "العلماء الإيرانيين مستعدون لنقل خبراتهم إلى التقنيين الروس".

وترأس نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا وفدا من الشركات القائمة على المعرفة في زيارة إلى روسيا لتسريع تصدير المنتجات القائمة على المعرفة الإيرانية إلى الأسواق الروسية والأوروبية الآسيوية.

وأشار ستاري إلى أن "الصادرات إلى روسيا تنمو بمساعدة الجيل الجديد من رواد الأعمال الإيرانيين"، مشددا على "ضرورة زيادة التعاون بين البلدين لتطوير سوق منتجات هذه الشركات".

ولفت إلى أن "البلدين يتمتعان بقدرات علمية وتكنولوجية عالية ويجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة بشكل جيد".

المصدر: RT