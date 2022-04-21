ليس فيها إذلال.. محكمة في سيئول تسقط حكم الإدانة بحق جنديين متهمين بممارسة الجنس المثلي

أسقطت محكمة في سيئول، اليوم الخميس، أحكام الإدانة في حق جنديين متهمين بممارسة الجنس المثلي في منشأة سكنية خارج القاعدة.

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وأشارت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، إلى أن الممارسة تمت بالتراضي وتمت في مكان خاص، موضحة أن "المثلية أو الأنشطة الجنسية المماثلة التي تتم بموافقة طواعية في مكان خاص لا يمكن اعتبارها انتهاكا لثقافة الجيش وانضباطه وأنه لا ينبغي تطبيق القانون في مثل هذه الحالات".

وذكرت أن فكرة أن النشاط الجنسي المثلي تثير الإذلال الجنسي أو الاشمئزاز بين الأشخاص العاديين أصبح من الصعب قبولها وفقا لمعايير المجتمع الحالية.

وأعيدت القضية إلى المحكمة العسكرية للاستئناف لإعادة المحاكمة.

واتهم الاثنان وهما ملازم أول ورقيب أول، بممارسة الجنس المثلي أثناء ساعات خارج الخدمة في عام 2016 في انتهاك للمادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري الذي يدعو إلى معاقبة ما يصل إلى عامين في السجن لمن يمارسون المثلية أو أي فعل مخل بالآداب العامة.

المصدر: "يونهاب"