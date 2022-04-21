مصرع ستة أشخاص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عاصمة هايتي

قتل ستة أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة تجارية صغيرة بعد أن هبطت اضطراريا على طريق سريع فى بلدة كارفور جنوب العاصمة الهايتية، بور-أو-برنس.

وأفاد قائد شرطة كارفور بيار بيلامي سامدي لوكالة "فرانس برس"، بأن الطائرة كانت تنقل ركابا من بور-أو-برنس إلى جاكمل في جنوب البلد.

وصدمت الطائرة إثر سقوطها سائق دراجة أجرة وشاحنة محملة بمواد استهلاكية، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات خطرة، ونقل كل الجرحى إلى المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء أرييل هنري عن "بالغ الحزن"، ووجه "تعازي قلبية إلى عائلات الضحايا".

وتطورت المواصلات الجوية إلى حد بعيد في هايتي منذ العام الماضي، لا سيما إثر تعذر التنقل البري الآمن نحو جنوب البلد بسبب الاشتباكات بين العصابات في مارتيسان، وهو حي في بور-أو-برنس يعبر فيه الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنوب.

المصدر: "أ ف ب"