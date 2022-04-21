الجيش الإسرائيلي: تبادل إطلاق النار ليلا بين إسرائيل وغزة هو الأهم منذ عملية حارس الأسوار

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف إن تبادل إطلاق النار ليلا بين إسرائيل وغزة "هو الأهم منذ عملية حارس الأسوار"، التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي.

وأكد كوخاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الضربات الليلة كانت الأكثر أهمية منذ عملية حارس الأسوار"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي استخدم "وسائل خاصة" لاستهداف مصنع للصواريخ وكذلك أهداف تحت الأرض، دون الخوض في التفاصيل.

وأشار إلى أنه "في حين أن الفصائل الإرهابية في غزة وجهت صاروخا مضادا للطائرات إلى الطائرات الإسرائيلية، إلا أنها تستخدم أسلحة قديمة، وفرصة ضرب طائراتنا المقاتلة منخفضة، لكنها ممكنة دائما"، مضيفا: "في الوقت الحالي نحاول تهدئة الوضع وفصل الجبهات.. لا أصدق أنني أقول هذا، لكن غزة أصبحت الجبهة الأكثر استقرارا"، في إشارة إلى المواجهات في الحرم القدسي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"