بالفيديو.. شرطة نيويورك توقف صبيا أسود لسرقته كيس رقائق بطاطس

أفادت شرطة نيويورك بأنها تحقق في تسجيل مصور تم تداوله ويظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبيا أسود يبلغ ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيس رقائق بطاطس.

والفيديو الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر من خمسة ملايين على "تويتر" يظهر الصبي باكيا ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة أبيض من قسم شرطة سيراكيوز إلى سيارة دورية.

ويسمع في التسجيل صوت مصور الفيديو وهو يقول للشرطي "ماذا الذي ستفعله؟"، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي "احزر! احزر ما الذي سأفعله!" .

ويرد شرطي آخر بأن الصبي "يسرق أشياء"، قبل أن يتهمه المصور بمعاملته على أنه "مجرم" ويعرض دفع ثمن كيس رقائق البطاطس.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf — HUNNDO 444 (@HunndoHefner) April 18, 2022

ووصفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول الفيديو بأنه "يفطر القلب"، وقالت للصحافيين "الكثير منا آباء وأمهات. ولا يسعكم إلا أن تتخيلوا خوف الطفل لأنه كان عليه أن يعيش هذه التجربة".

وقالت هوكول إن المجتمعات السوداء في جميع أنحاء نيويورك لن تصاب بالصدمة مثل الآخرين عند مشاهدة هذا الفيديو "لأنها تكيفت مع نوع مختلف من المعاملة من قبل أجهزة الشرطة".

ونشرت شرطة سيراكيوز بيانا على "تويتر" قالت فيه إن "الحادث بما في ذلك سلوك الضباط والكاميرات التي يضعونها على أجسامهم قيد المراجعة"، لافتة بأن "القاصر المشتبه بقيامه بالسرقة لم يتم تقييده بالأصفاد".

وأضاف البيان أنه تم وضع الطفل "في سيارة دورية ونقله مباشرة إلى منزله حيث التقى الضباط مع والده ولم يتم توجيه أي تهمة إليه".

Information Release pic.twitter.com/mmv81KFTuv — Syracuse Police Department (@SyracusePolice) April 19, 2022

المصدر: "أ ف ب" + RT