مواقع دعائية في بيونغ يانغ تندد بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن

استنكرت مواقع دعائية في بيونغ يانغ، التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين سيئول وواشنطن، معتبرة أنها تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الهاوية.

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وقال موقع "أوريمينجوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي، إن التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن تدفع الوضع غير المستقر في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الهاوية، واصفا إياها بأنها لعبة حرب طائشة وخطيرة وبروفة لغزو كوريا الشمالية.

وأضاف: "إن العلاقات بين الكوريتين والوضع في شبه الجزيرة الكورية في أسوأ الحالات جراء السلوك المشين للسلطات الكورية الجنوبية الحالية وجنون مجموعة الرئيس المنتخب يون سيوك-يول في المواجهة".

من جهته، رأى موقع مياري الدعائي الآخر، أن جنون الجيش الكروي الجنوبي في المواجهة يصل إلى ذروته، مؤكدا أن "الغرض الحقيقي من هذه التدريبات هو تعزيز القدرات العملياتية المشتركة لتنفيذ خطة الحرب لغزو كوريا الشمالية التي تسعى سيئول وواشنطن لإتقانها وإكمالها حتى الآن، رغم أنهما زعمتا أن التدريبات دفاعية بطبيعتها".

وحذر من أن الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها سيئول وواشنطن، قد تؤدي إلى وضع مأساوي لا يستطيع أحد التنبؤ به.

يذكر أنه من المقرر أن تجري سيئول وواشنطن تدريب مركز القيادة (CCPT)، التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية في فصل الربيع حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

المصدر: "يونهاب"