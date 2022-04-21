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القوات الأوكرانية تستهدف مزرعة خاصة للدواجن بصاروخ "توتشكا-أو"

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القوات الأوكرانية تستهدف مزرعة خاصة للدواجن بصاروخ
Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لما حل بمزرعة خاصة للدواجن في مقاطعة زابوروجيه استهدفتها القوات الأوكرانية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو".

وقالت الوزارة: "وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف بها القوات الأوكرانية بهذا الشكل. في وقت سابق، دمرت الفصائل المسلحة الأوكرانية، إحدى المزارع في منطقة توكماك".

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، هذه الحادثة بأنها جريمة متعمدة، تم خلالها تعريض المدنيين للخطر، وأسفرت بالإضافة إلى تدمير المباني، عن اشتعال النيران في عدة سيارات، وألحقت أضرارا بالمباني السكنية المجاورة.

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المصدر: نوفوستي

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